Bouldern: Auf Routen mit einer maximalen Höhe von vier Metern und Sicherheitsmatten darunter werden explosive Bewegungsabläufe gezeigt. Der Athlet, der die meisten Boulder in der geringsten Anzahl von Versuchen löst, gewinnt. Dynamische Bewegungen und extreme Körperhaltungen sind die Besonderheit beim Bouldern.



Lead: Athletinnen und Athleten klettern an einem Seil gesichert nacheinander an einer überhängenden Route mit einem Sechs-Minuten-Limit. Wer den höchsten Punkt erreicht, gewinnt. Männer und Frauen treten auf unterschiedlichen Routen an. Die Sicherungselemente (Seil, Haken) dürfen die Fortbewegung nicht unterstützen - analog zum Freiklettern in der Natur.



Speed: Die Kletterer sind von oben gesichert (Toprope) und sprinten zwei genormte, parallele Routen an einer 15 Meter hohen Wand nach oben. Männer und Frauen treten auf identischen Routen an.



Seit der Standardisierung der Wände im Jahr 2007 können offizielle Weltrekorde erzielt werden. Der aktuelle Weltrekord der Männer liegt bei 5,20 Sekunden - aufgestellt vom indonesischen Kletterer Veddriq Leonardo im Jahr 2021. Die Weltrekordhalterin der Frauen ist die polnische Athletin Aleksandra Miroslaw, die ihren Rekord bei den Olympischen Spielen in Tokio erreicht hat - mit 6,84 Sekunden.



Boulder und Lead: Ist die Wettkampfform, wie sie als kombiniertes Event bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 ausgetragen wird.



Quelle: DAV