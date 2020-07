Gestärkt vom umstrittenen Europapokal-Freispruch darf sich Guardiola voraussichtlich schon wieder auf die nächste Millionen-Einkaufstour freuen. Nach dem Urteil geriet in der englischen Presse bereits der bevorstehende mögliche Transferangriff in den Fokus. So dürfe Guardiola mehr als 160 Millionen Euro ausgeben, berichtete der "Guardian" - und Bayern-Star David Alaba soll dabei für Pep Guardiola das "prime target" sein - das erste Ziel.