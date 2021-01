Nach dem 0:0 in der Liga treffen sich United und Liverpool nun am Sonntag im FA Cup wieder. "Ich muss klarer machen, was in den richtigen Momenten zu tun ist. Und dann werden wir auch wieder Tore schießen", sagte Klopp mit Blick auf die Partie im Old Trafford. Momentan wartet seine Mannschaft in der Liga seit über 400 Minuten auf einen eigenen Treffer.