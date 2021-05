Klose will künfitg als Cheftrainer arbeiten und war zuletzt unter anderem bei Zweitligist Fortuna Düsseldorf im Gespräch. Der frühere Weltklasse-Torjäger will aber zunächst wieder gesund werden. In den Tagen nach der Diagnose sei ihm klar geworden, "dass ich so niemals meine Trainerkarriere im Profifußball starten möchte. Entweder richtig oder gar nicht. Oder eben etwas später", so Klose.