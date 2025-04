Koalitionsvertrag: Das plant Schwarz-Rot für den Sport

Die künftige Bundesregierung will den Spitzensport effizienter fördern.

Der Staatsminister für Sport im Kanzleramt soll kommen, die Unterstützung für die Olympiabewerbung bleiben und der Spitzensport effizienter gefördert werden: Die künftige Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD hat zahlreiche Forderungen des organisierten Sports in Deutschland in ihrem Koalitionsvertrag berücksichtigt.

Staatsminister war Kernforderung an die Politik

Die Einführung eines Staatsministers war eine Kernforderung des Sports im Vorfeld der Bundestagswahl . Bislang ist das Bundesinnenministerium in sportpolitischen Fragen federführend. Kritiker bemägeln aber, er spiele in diesem Konstrukt bisher ein zu geringe Rolle.

Mindestens eine Milliarde Euro soll laut Koalitionsvertrag für die Modernisierung und Sanierung von Sportstätten bereitgestellt werden. Um die Schwimmfähigkeit der Menschen in Deutschland zu verbessern, sollen außer Sporthallen vor allem Schwimmbäder gefördert werden.

In vielen Disziplinen hat Deutschland schlichtweg den Anschluss an die Weltspitze verloren. Warum stecken manche Erfolgs-Sportarten seit einigen Jahren in einer Krise?

