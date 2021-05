Ein aussichtsreicher Kandidat für das frei gewordene Amt ist Philipp Lahm. Doch ob der Ex-Nationalspieler sich die Großbaustelle DFB antun möchte ist fraglich. Vielleicht braucht er noch einen starken Partner an seiner Seite. So wäre eine Doppelspitze mit Lahm als Macher und Rudi Völler (hört 2022 in Leverkusen auf) als Repräsentant sehr spannend und vor allem eines: glaubwürdig! Zwei Weltmeister statt vier gescheiterte "Kellermeister". So könnte die größte Krise des Verbandes gemeistert werden.