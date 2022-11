WM-Aufgebot für Katar : Ohne Hummels - ob das gut geht?

Hansi Flick spricht von "einem sehr guten Kader". Dass er das ist, wird er bei der WM in Katar noch beweisen müssen. Aber ein guter Kader ist es in jedem Fall. Sieben Bayern-Profis sind dabei. Und Hansi Flick hat sich per WhatsApp schon bei Julian Nagelsmann bedankt, dass die in den letzten Wochen so richtig in Form gekommen sind.