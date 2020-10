Löw hat recht, wenn er sagt, er will zur EM eine hungrige, spielstarke und variabel agierende Mannschaft ins Turnier führen, die das Zeug hat, bis ins Halbfinale vorzudringen. Alles, was vorher passiert, ist Geplänkel, ist Probe, ist nicht so wichtig. Sein Problem allerdings bleibt, dass er genau das auch schon vor der verkorksten WM in Russland beteuert hat.