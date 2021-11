Es ist schon schwer genug, die Argumente der Corona-Impfverweigerer auszuhalten. In diesem Fall dagegen ist es unmöglich, die in fast allen Lebenslagen hilfreiche Gelassenheit an den Tag zu legen.



Die Staatanwaltschaft in Bremen lässt keinen Zweifel an der Eindeutigkeit der Beweislage. Abgeschlossen sind die Ermittlungen allerdings noch nicht, also gilt zumindest offiziell noch die Unschuldsvermutung.