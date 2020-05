Vier Stunden Sitzung und kein Wort über die Bundesliga? Die Botschaft ist klar: Auch der Fußball bleibt Nebensache in der Krise. Geht es nach den Ultras, dann sollten Insolvenzen (13 von den 36 Profivereinen sind ernsthaft bedroht) und ein Saisonabbruch eher in Kauf genommen werden als die kurzfristige Rettung der Blase Profifußball.



Die Forderungen der Ultras sind happig, aber sie offenbaren Kerngedanken, die von Vernunft und der Sehnsucht nach Nachhaltigkeit getragen sind. Einen Tag, bevor die Kanzlerin mit ihren Länderchefs tagte und die Ultras Quarantäne für den Fußball forderten, gab Schalkes Finanzvorstand Peter Peters zu, dass sein Verein schlimmstenfalls in Insolvenz gehen müsste.