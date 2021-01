Die mehrjährige Haftstrafe gegen Mark S. - sie ist abschreckend und wird ihre Wirkung nicht verfehlen. Dass S. für drei Jahre ein Berufsverbot bekommt und er nicht schnell wieder Patienten in seiner Hausarztpraxis in Thüringen behandeln kann, was er sich in seinen Schlussworten eigentlich wünschte, ist folgerichtig.