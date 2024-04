Hindernisläuferin Krause schafft nach Babypause Olympia-Norm

Beim Diamond-League-Meeting im chinesischen Suzhou kam die 31-Jährige über 3.000 Meter am Samstag in 9:16,24 Minuten auf Platz drei. Damit blieb sie auch deutlich auch unter der geforderten Zeit für die EM in Rom. Die Norm für Paris lag bei 9:23,00 Minuten, für Rom bei 9:37,00.

Krauses Plan: Erst EM-Medaille, dann Olympia

Krause hatte ihr bis dato letztes Rennen über die 3.000m Hindernis bei der WM 2022 in Eugene bestritten. Vor einem Jahr wurde sie Mutter. Zuletzt bereitete sie sich im Trainingslager in Südafrika für Olympia vor. Das Ziel für Paris ist das Finale der Top Acht, der Traum eine Medaille. "In Paris will ich in der besten Form sein, die ich erreichen kann. Der Grundstein dafür ist gelegt, ich kann auf diese sehr gute Form aufbauen", sagte sie nach ihrem Rennen in Suzhou.