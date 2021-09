"Es war eine Art Hetzjagd auf mich", sagte der 62-Jährige in der ARD. Der während der Paralympics in Tokio aufgekommene Skandal werde sich "aufklären. Das ist nicht in Ordnung, was da gelaufen ist. Da gibt es Hintermänner, die versucht haben, gegen uns Stimmung zu machen - schon seit vielen Jahren", sagte Krenn.