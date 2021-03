Am Montagnachmittag am Rande des Treffens der Nationalmannschaft rückte Oliver Bierhoff mit der Sprache raus - zumindest ein bisschen. "Ich habe wirklich keine Eile", sagte der DFB-Direktor in Düsseldorf, "weil wir DFB-intern eine gute Lösung haben." Also ein Nachfolger aus dem eigenen Stall? Das, betonte Bierhoff, sei doch "immer" das Ziel des Verbandes.