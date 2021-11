Beim Bund-Länder-Treffen am Donnerstag einigte sich die Politik darauf, dass 2G künftig flächendeckend in Ländern gilt, in denen die Hospitalisierungsrate den Grenzwert 3 übersteigt, 2G plus bei einem überschrittenen Grenzwert von 6. Aktuell liegen nur die Bundesländer Hamburg, Niedersachsen, Saarland und Schleswig-Holstein unter dem Wert von 3.