Lance Armstrong am 30. Oktober 2018 auf dem Flughafen Juan Santamaria in Alajuela/Costa Rica

Quelle: imago images / ZUMA Press

Der Stoff hatte es zweifelsohne in sich: Dem einstigen Helden, der in den USA Radsport populär machte; der zunächst den Krebs besiegte und anschließend viele Jahre lang bei der Tour de France trotzdem allen davongefahren war; der sieben Mal nacheinander diese härteste Radrundfahrt gewann; dem 2012 sämtliche Siege aberkannt wurden, ehe er 2013 bei Oprah Winfrey endlich das zugab, was viele schon so lange vermutet hatten: "Ja, ich habe gedopt."