Je höher die Lage einer Wettkampfstätte, desto geringerer der Luftdruck. Das bedeutet: Die Anzahl der Sauerstoffmoleküle pro Liter Luftvolumen ist geringer. Für Athleten bedeutet weniger Sauerstoff in der Luft gleich weniger Leistung.



Trainieren sie allerdings länger unter diesen hypoxischen Bedingungen, also unter Sauerstoffmangel, passt sich ihr Körper an: Im Blut werden mehr rote, für die Sauerstoffaufnahme zuständige Blutkörperchen gebildet. So holt sich der Körper aus der "dünnen Luft" in der Höhe die Menge Sauerstoff, an die er gewöhnt ist und die er für Höchstleistungen benötigt.



Wäre der Wettkampf nach dem Höhentraining in niedrigerer Lage, ergäbe sich sogar ein Plus in der Sauerstoffaufnahme, da mehr roten Blutkörperchen mehr Sauerstoff in der Luft zu Verfügung steht. So können Athleten durch Höhentraining zu einer Leistungssteigerung kommen.