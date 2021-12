In diesem Jahr steht ein solches erst am Freitag an. Beim Sprint-Auftakt am Dienstag ist Hennig nur Außenseiterin. Spätestens auf der letzten Etappe, dem brutal steilen "Final Climb" auf die Alpe Cermis, benötigt die Sportsoldatin mit dem Rang eines Feldwebels dann wieder die "Raketen unter den Füßen", die ihr - wie sie sagte - schon in Finnland halfen. Wie hoch es dann auch in der Ergebnisliste hinausgeht, bleibt abzuwarten.