Norwegens Skilanglauf-Topstar Johannes Kläbo hat seine Gold-Medaille im letzten WM-Rennen in Oberstdorf nachträglich aberkannt bekommen. Der 24-Jährige wurde für sein Verhalten im Zielsprint disqualifiziert. Dies teilte der Ski-Weltverband Fis am Sonntagnachmittag nach dem Rennen über 50 Kilometer in der klassischen Technik mit.