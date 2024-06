Erster deutscher Sprinter: Ansah über 100m unter 10 Sekunden

Der Hamburger Owen Ansah rannte am Samstag bei den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig die 100 Meter in 9,99 Sekunden und verbesserte damit den deutschen Rekord von Julian Reus aus dem Jahr 2016 um zwei Hundertstelsekunden. Titelfavorit Joshua Hartmann (10,06/Köln) musste sich mit Platz zwei begnügen, Dritter wurde Yannick Wolf aus München (10,16).