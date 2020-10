Leichtathletik: Konkurrenz und Freundschaft

Heike Drechsler, heute ebenfalls 55 Jahre alt und in der Gesundheitsprävention bei einer Krankenkasse beschäftigt, war auch gut genug, fühlte sich vor ihrem Olympiasieg 1992 in Barcelona aber extrem unter Druck gesetzt. Sie habe das Gefühl gehabt, "als müsste ich mich rechtfertigen für die Zeit, die ich in der DDR war. Ich hatte wahnsinnig viele Kontrollen in dem Jahr, wohl mehr als alle anderen". Der Sieg sei dann die Bestätigung gewesen, ein Riesentalent und in Gesamtdeutschland angekommen zu sein.