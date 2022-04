Felix öffnete 2019 mit einem Artikel in der "New York Times" der Öffentlichkeit die Türen in eine bis dahin kaum beachtete Welt. Auch sie hatte versucht, ihre Schwangerschaft so lange es ging, für sich zu behalten. Denn auch sie wollte Sponsorengelder wie die von Nike nicht verlieren. Und deshalb trainierte Felix mitunter um 4 Uhr morgens, um so der Öffentlichkeit möglichst aus dem Weg zu gehen.