Für die allermeisten als Zwischenschritt in Richtung Tokio geplant, mutieren die Titelkämpfe in Braunschweig am 8. (ARD) und 9. August (ZDF live ab 16.30 Uhr) nun zum neuen Saisonhöhepunkt. Der Gipfel eines auf wenige Wettkämpfe geschrumpften Programms. Für die meisten wenigstens, nicht für alle.