Marc Reuther lief eine persönlichen Bestzeit über 800 Meter in 1:44,93 Minuten und belegte in einem Weltklassefeld Rang sechs. Über 5.000 Meter setzte sich Weltmeisterin Hellen Obiri (Kenia) in 14:22,12 Minuten durch. Die WM-Dritte Konstanze Klosterhalfen hatte wegen einer Überlastungsreaktion im Beckenbericht abgesagt.