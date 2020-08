Gina Lückenkemper: Die Athletin des SCC Berlin ist dafür bekannt, ein extrovertiertes Energiebündel zu sein, das das Rampenlicht liebt. Auch sie hat in diesem Jahr jedoch die große DM-Bühne gemieden. Nachdem sie seit sieben Monaten allein in Bamberg anstatt bei ihrem neuen Coach in Florida trainieren muss und sich zuletzt mit einer leichten Muskelverletzung plagte, sei sie sich überhaupt nicht sicher gewesen, was sie drauf hat, erklärte ihr Pressesprecher. Die 23-Jährige hatte die Wahl: Sie konnte Unmut auf sich ziehen für eine mögliche schlechte Leistung in Braunschweig, oder für ihren Nicht-Start. Sie entschied sich für Letzteres, testete ihre Form bei einem kleinen Wettbewerb in Finnland und taucht nun in Monaco in der Menge hochklassiger Athleten unter.



Rebecca Haase: Die 27-Jährige vom Sprintteam Wetzlar ist mit zweimal EM-Bronze mit der Staffel eine der arrivierten schnellen Frauen im DLV. Sie trat bei der Corona-DM in Braunschweig an, musste sich aber der jungen Lisa Marie Kwayie aus Berlin geschlagen geben.