Nach der Verwirrung: Krause mit Silber hoch zufrieden

Ein Hick-Hack hinter den Kulissen ließ Krause und auch die Zuschauer bei der Leichtathletik-EM in Italien lange im Unklaren, wie die Entscheidung am Sonntagabend im Stadio Olimpico gewertet wurde. Erst weit nach Mitternacht hatte Krause die Gewissheit, dass sie ihr Meisterschaftscomeback nach Babypause mit Silber und nicht - wie zwischenzeitlich in den Ergebnislisten abgebildet - mit Gold krönte.