Amanal Petros gewinnt EM-Bronze im Halbmarathon

Gold ging in einem spannenden Rennen an den Italiener Yemaneberhan Crippa (1:01,03) vor dessen Landsmann Pietro Riva (1:01,04). Es ist die zweite Einzel-Medaille für das deutsche Team in Italien, nachdem am Freitag die Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye ebenfalls Bronze gewonnen hatte.