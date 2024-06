Gesa Felicitas Krause hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften Silber gewonnen. Die 31-Jährige musste sich bei den ersten internationalen Titelkämpfen nach ihrer Babypause am Sonntagabend in Rom über 3.000 Meter Hindernis nur Alice Finot geschlagen geben. Die Französin siegte in 9:16,22 Minuten und europäischer Jahresbestzeit vor Krause, die nach 9:18,06 Minuten ins Ziel kam. Dritte wurde die Britin Elizabeth Bird (9:18,39).