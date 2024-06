Leichtathletik: Bärenstarkes Zehnkampfteam für EM in Rom

Neugebauers Fehlen in Rom sei also lange geplant gewesen. Und Müller ist ja in der komfortablen Situation, trotzdem ein bärenstarkes Team an den Start schicken zu können. Angeführt vom Mainzer Niklas Kaul , der als Titelverteidiger mit einer Wildcard antritt, gehen drei weitere Athleten mit erfüllter Direktnorm (8.200 Punkte) in die Wettbewerbe am kommenden Montag und Dienstag: Manuel Eitel, Tim Nowak (beide Ulm) und Felix Wolter (Gräfelfing).