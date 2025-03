Leichtathletik-Hallen-EM: Kugelstoßerin Ogunleye holt Silber

Schilder, die schon in der Qualifikation am stärksten war, siegte mit der Weltjahresbestleistung von 20,69 Metern. Bronze ging an Auriol Dongmo aus Portugal mit 19,26 Metern. Die anderen deutschen Starterinnen Alina Kenzel (18,89) und Katharina Maisch (18,67) landeten auf den Plätzen sechs und sieben. Ogunleye hatte 2024 in Paris Olympia-Gold geholt . Zuvor gewann sie Silber bei der Hallen-WM und Bronze bei den Freiluft-Europameisterschaften.