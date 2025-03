Malaika Mihambo war als Weltjahresbeste zur Hallen-EM in die Niederlande gereist.

6,88 Meter reichen Mihambo für Bronze

Die Tokio-Olympiasiegerin flog bei der Hallen-EM im niederländischen Apeldoorn im letzten Versuch auf 6,88 Meter und rettete in einem spannenden Wettbewerb damit eine Medaille. Zur Europameisterin krönte sich die Italienerin Larissa Iapichino mit 6,94 Metern. Annik Kälin aus der Schweiz wurde Zweite (6,90 Meter).

Mihambo mit Problemen im Finale

Mihambo hatte sich im Februar bei einem Meeting in Karlsruhe mit 7,07 Metern bereits an die Spitze der Weltjahresbestenliste gesetzt und war als große Hoffnungsträgerin nach Apeldoorn gereist.

Malaika Mihambo hat bei der Weltpremiere der neuen "Take-off-Zone" im Weitsprung beim ISTAF Indoor in Düsseldorf mit 6,87 Meter den Sieg errungen.

Assani verletzt sich beim Anlauf

Vor dem abschließenden Wettkampftag am Sonntag, wenn Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye nach Gold greift, holte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) drei Medaillen bei den Titelkämpfen im Nachbarland.

Silber und Bronze für Heß und Steinforth

Am Samstag gewann Dreispringer Max Heß Silber, Till Steinforth jubelte im Siebenkampf wie Mihambo über Bronze.

Der Saisonhöhepunkt der Leichtathleten steht in diesem Jahr vergleichsweise spät an. Die Freiluft-Weltmeisterschaft steigt vom 13. bis 21. September in der japanischen Hauptstadt Tokio.