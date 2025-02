Leichtathletik: Mihambo springt weiter als einst Drechsler

Schon bei ihrem Wettkampf-Comeback im Januar in Dortmund nach fünf Monaten Pause hatte sich Mihambo gut in Form präsentiert. Nach ihren 6,79 Metern dort steigerte sich Deutschlands Leichtathletik-Star nun weiter. Die dreimalige Sportlerin des Jahres hatte nach Olympia-Silber wegen der Folgen einer Corona-Infektion die vergangene Saison vorzeitig beendet. In diesem Jahr sind die Weltmeisterschaften in Tokio im September der Höhepunkt. Für Mihambo ist der Ort besonders, denn dort gewann sie im Jahr 2021 Olympia-Gold