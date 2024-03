Leichtathletik: Ogunleye gewinnt WM-Silber im Kugelstoßen

Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye hat bei der Hallen-WM in Glasgow nach einer Leistungsexplosion überraschend Silber geholt. Es war bei Hallen-Weltmeisterschaften der Leichtathleten die erste deutsche Medaille seit sechs Jahren. Die 25-Jährige steigerte in Glasgow ihre persönliche Bestweite deutlich und verpasste eine überraschende Goldmedaille mit 20,19 Metern nur um drei Zentimeter. Der Titel ging an die Kanadierin Sarah Mitton. Bronze gewann die amerikanische Freiluft-Weltmeisterin Chase Jackson mit 19,67 Metern.