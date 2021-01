Malaika Mihambo in Aktion.

Quelle: Reuters

Mihambo hatte dem ISTAF eine "essenzielle" Bedeutung in der Vorbereitung auf die in den kommenden Sommer verlegten Olympischen Spiele in Tokio zugeschrieben. Sie müsse sich "wieder an den langen Anlauf und die damit verbundenen höheren Kräfte" gewöhnen, "um dann wieder gut springen zu können", hatte sie im Vorfelde gesagt. Vor zwei Wochen war Mihambo (Hallenbestleistung 7,07 m) in Frankfurt aus kürzerem Anlauf mit 6,52 m in die Hallensaison eingestiegen.



Auch am kommenden Freitag beim zweiten Hallen-ISTAF des Jahres in Berlin geht sie an den Start. "Ich freue mich schon darauf, ich will dann nochmal angreifen", sagte Mihambo. Zuschauer waren in Düsseldorf coronabedingt nicht zugelassen, stattdessen hatten Kindergartenkinder 100 Pappfiguren gestaltet, um auf eine Kooperation mit der Hilfsorganisation Plan International aufmerksam zu machen.