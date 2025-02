Stabhochsprung: Duplantis mit Rekord beim Istaf Indoor

Stabhochsprung-Dominator Armand Duplantis aus Schweden hat beim Istaf Indoor in Berlin einen Meetingrekord aufgestellt. Der 25 Jahre alte Weltrekordhalter aus Schweden siegte bei seinem ersten Auftritt in diesem Jahr vor 12.100 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof mit einer Höhe von 6,10 Metern.