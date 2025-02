Leichtathletik: Olympiasiegerin Ogunleye in Berlin am Start

Die Veranstalter des ISTAF Indoor haben auf den Olympiasieg von Yemisi Ogunleye reagiert und das Kugelstoßen der Frauen erstmals in das Programm aufgenommen. Die 26 Jahre alte Olympiasiegerin von Paris will in der mit 12.000 Zuschauern ausverkauften Berliner Uber-Arena am Freitag ( 18.00 Uhr/ZDF Livestream ) an die 20-Meter-Marke herankommen. An der Vorfreude mangelt es ihr nicht: