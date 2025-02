ISTAF Indoor: Weitsprung von Take-off-Zone statt vom Balken

Im vergangenen Jahr wurde diskutiert, nun wird ausprobiert: Beim internationalen Leichtathletik-Hallenmeeting ISTAF Indoor am Sonntag in Düsseldorf werden die Weitspringerinnen erstmals auf der großen Bühne nicht von einem 20 Zentimeter langen Balken abspringen, sondern aus einer 40 Zentimeter langen Take-off-Zone

World Athletics will Weitsprung attraktiver machen

So wurde bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio zum ersten Mal über 400 Meter ein Staffelwettbewerb für gemischte Teams ausgetragen. Und 2026 wird eine ultimative WM eingeführt, dann sollen immer in den Jahren zwischen den regulären Weltmeisterschaften die Besten der Besten bei einem dreitägigen Event gegeneinander antreten. Der Name: World Athletics Ultimate Championships. Das Preisgeld: Zehn Millionen Dollar. Die Premiere soll im September 2026 in Budapest stattfinden.