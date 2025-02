ISTAF Indoor: Duplantis will wieder allen die Show stehlen

Torben Blech saß am Donnerstag, einen Tag nach seinem 30. Geburtstag, mit seiner Trainerin Christine Adams im Auto in Richtung Berlin und war guter Dinge. Der Stabhochspringer aus Leverkusen fuhr mit soliden 5,80 Meter im Gepäck, gesprungen in der vergangenen Woche beim ISTAF Indoor in Düsseldorf , zur Hauptstadtausgabe des Hallen-ISTAF am Freitag (ab 17:50 Uhr live im ZDF) in der Uber-Arena.