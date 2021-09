Floors wurde zum ersten Mal eingeladen. Ein 100-Meter-Rennen von Sprintern mit Beinprothese, das gab es beim Istaf noch nie - obwohl die Deutschen hier seit Jahren zu den Besten der Welt zählen. In Tokio ist es ihnen nun offenbar endlich gelungen, genug Aufmerksamkeit zu erregen. Über 400 Meter war Floors in 45,85 Sekunden allen davon und einsam zu Gold gerannt. Und über 100 Meter lieferte er sich mit dem Kollegen Felix Streng, dem Briten Jonnie Peacock, Sieger der Spiele 2012 und 2016, und dem Costa Ricaner Sherman Isidro ein packendes Gefecht. Gold ging am Ende an Streng, Isidro holte Silber, Floors teilte sich mit Peacock Bronze. Die Zeiten dazu: 10,76, 10,78 und 10,79 Sekunden.