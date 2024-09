Äthiopier Mengesha gewinnt 50. Berlin-Marathon

Der Äthiopier Milkesa Mengesha hat den 50. Berlin-Marathon gewonnen. Der 24 Jahre alte WM-Sechste siegte beim Jubiläum über die 42,195 Kilometer in 2:03:17 Stunden.

Hendel wird bester Deutscher

Der zwei Jahre alte Streckenrekord von Eliud Kipchoge, der 2022 in der damaligen Weltrekordzeit von 2:01:09 Stunden triumphierte, geriet nicht in Gefahr. Wenige Wochen nach den Olympischen Spielen von Paris fehlten in Berlin diesmal die großen Namen im Feld.