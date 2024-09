Leichtathletik: Berlin-Marathon wird 50 Jahre alt

Den denkwürdigsten Lauf in seinen 30 Jahren als Renndirektor erlebte Milde am 30. September 1990. Drei Tage vor der Wiedervereinigung verlief die Strecke erstmals durch das Brandenburger Tor. Am Start erklang die "Ode an die Freude". "Der Wiedervereinigungslauf hat Weltgeschichte geschrieben - sportlich als auch sportpolitisch", sagt Milde nicht ohne Stolz und Dankbarkeit. Mit Uta Pippig gewann passenderweise eine Starterin aus Ostdeutschland.