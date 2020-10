Der TV Refrath veranstaltet am 18. Oktober mit dem Königsforst-Marathon einen der ersten größeren Breitensport-Läufe in Deutschland seit dem Beginn der Corona-Krise im März. 9.999 Athleten dürfen in vier 250er-Blöcken starten. Auch hier gelten strenge Regeln, etwa: keine Zuschauer und Mundschutz tragen im Start/Ziel-Bereich. Organisator Jochen Baumhof hat zudem einen Hygienesponsor an Land gezogen, sonst wäre die Zusatzinvestition für Desinfektionsmittel und Co. nicht finanzierbar gewesen.