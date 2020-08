Ein Lächeln auf den Lippen seiner Athleten, zwei Tage lang, das wünscht sich Frank Müller, leitender Bundestrainer Mehrkampf im Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV). Die Deutschen Meisterschaften am Wochenende in Vaterstetten sind in diesem von Corona geprägten Sportsommer der Höhepunkt für die Siebenkämpferinnen und Zehnkämpfer – und sie bieten den Topathleten eine gute Gelegenheit für Experimente.