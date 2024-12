Diskus-Olympiasiegerin Ilka Wyludda gestorben

Diskus-Olympiasiegerin Ilke Wyludda ist im Alter von 55 Jahren gestorben. Dies teilte Silke Renk, Präsidentin des Landessportbundes Sachsen-Anhalt und ehemalige Trainingskollegin von Wyludda, unter Berufung auf die Familie mit. Demnach verstarb die zweimalige Europameisterin, die nach einer Bein-Amputation auch im Behindertensport große Erfolge gefeiert hatte, am Sonntag in Halle an der Saale an den Folgen einer Erkrankung. Silke Renk schrieb: