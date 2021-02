Malaika Mihambo auf dem Weg zu alter Stärke

Seither steht sie in den Startlöchern, sich zum Weltstar zu mausern. Mit einem olympischen Erfolg 2020 in Tokio hätte es gelingen können, und als Schützling von Leichtathletik-Legende Carl Lewis sowieso. Doch die Corona-Pandemie hat auch die Pläne von Malaika Mihambo durchkreuzt. Statt in einer elitären Trainingsgruppe unter Anleitung von Lewis in den USA, hält sich Mihambo in Deutschland mit der Hilfe von Bundestrainer Ulrich Knapp fit.