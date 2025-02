Take-Off-Zone statt Balken: Mihambo gewinnt in Düsseldorf

In Abwesenheit der ganz großen internationalen Konkurrenz wurde Pauline Hondema aus den Niederlanden mit 6,68 Metern Zweite. Schon bei den Leichtathletik-Meetings in Dortmund und Karlsruhe hatte Mihambo in diesem Jahr den ersten Platz belegt. In Karlsruhe stellte sie mit 7,07 Metern sogar eine Weltjahresbestleistung auf.