Die Leichtathletik ist gut rumgekommen in der Geschichte ihrer Weltmeisterschaften. Den Anfang machte 1983 Helsinki. Es folgten Rom und Tokio, später auch Paris, Berlin, Moskau, Peking oder London. Sie war also in namhaften Metropolen zu Gast. Jetzt kommen sie, wenn man so will, aufs Land. In den Nordwesten der USA. Nach Eugene im Bundesstaat Oregon. Eine Universitäts-Stadt mit knapp 175.000 Einwohnern.