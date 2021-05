... geboren am 11. Februar 1998 in Mainz - Zehnkämpfer und Lehramtsstudent (Physik und Sport) 2019 wurde Kaul in Doha überraschend Weltmeister - und damit jüngster Titelträger in der Geschichte seiner Disziplin. Seine Eltern Stefanie und Michael Kaul sind auch seine Trainer. In den Nachwuchsklassen U18 und U20 wurde Kaul jeweils mit Weltrekord Weltmeister. Bei seinem ersten großen Erwachsenen-Wettkampf, der EM 2018 in Berlin, schaffte er es als 20-Jähriger bereits auf Platz vier.