Missbrauch im Turnen: "Es hat sich nichts geändert"

Demütigungen, Straftraining oder Essstörungen: Zahlreiche Leistungsturnerinnen und auch ein Turner haben in den vergangenen Wochen schwere Vorwürfe gegenüber dem Deutschen Turnerbund (DTB) erhoben. Es geht um harsche Trainingsmethoden, "körperlichen und seelischen Missbrauch" . Sie betreffen das Training an den Stützpunkten in Stuttgart und Mannheim.

Der DTB äußerte Betroffenheit und kündigte Aufarbeitung an. Vizepräsidentin Ulla Koch ließ ihr Amt ruhen. Im ZDFheute-Interview verwies DTB-Vorstand Kalle Zinnkann außerdem auf einen seit 2021 laufenden "Kultur- und Strukturprozess" . An dessen Konzeptionierung war auch Kim Bui beteiligt. Sie war eine der ersten Athletinnen, die öffentlich über ihre Essstörung und mentalen Druck sprach. 2022 beendete sie ihre Karriere. Von Kulturwandel ist ihrer Meinung nach in den Turnhallen nichts zu spüren.

ZDFheute : Was ging Ihnen durch den Kopf, als Ende 2024 Leistungsturnerinnen Missstände am Standort Stuttgart öffentlich gemacht haben?

Kim Bui: Es war und ist immer noch nach wie vor sehr überwältigend für mich. Ich bin mit meiner eigenen Geschichte vor fast zwei Jahren an die Öffentlichkeit gegangen. Damals habe ich mich einsam gefühlt und sehr viel Kritik einstecken müssen. Umso bestärkender fühlt es sich jetzt an, dass die anderen auch ihre Geschichte erzählen.

ZDFheute: Sie und andere Athletinnen sagen, es sei ein systemisches Problem. Was macht das "System Leistungsturnen" in Deutschland aus?

Bui: Leistungsturnen beginnt in Deutschland wie überall in sehr frühem Alter. Ich habe mit vier Jahren begonnen. Man kommt also sehr, sehr früh in eine Abhängigkeit mit den Trainern.