Sané-Wechsel zum FC Bayern wohl perfekt

Demnach unterschreibt der Außenstürmer einen Fünfjahresvertrag. Sanés Vertrag bei Manchester City lief bis 2021. Der FC Bayern war am Abend zu einer Stellungnahme nicht zu erreichen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) ist Sanés Berater Damir Smoljan am Dienstag in München gesehen worden. Er soll zu Gesprächen mit dem Klub in der Stadt gewesen sein.